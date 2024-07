Ravenna tra gli itinerari del Giubileo: la ministra Locatelli in città per scoprire i percorsi multisensoriali

Il Giubileo passa da Ravenna e la diocesi si prepara ad accogliere i pellegrini con una logica di accessibilità universale. La città dei mosaici è stata inserita tra gli itinerari giubilari per l’Anno santo 2025, che sarà dedicato al tema della speranza. Con altre diocesi, la nostra città ha aderito al progetto CEI “Giubileo for all” che punta a rendere questi itinerari accessibili a tutti. Una commissione della Diocesi di Ravenna-Cervia ha studiato quattro percorsi tra i tesori di fede della nostra città. La novità è che saranno percorsi “per tutti” grazie a una serie di pannelli tattili e multisensoriali di cui verranno dotati i monumenti diocesani Unesco. Si tratta di quindici pannelli, installati entro il mese di ottobre nei monumenti diocesani, realizzati coinvolgendo le associazioni, gli enti e le persone con disabilità che danno accesso a video in italiano e in inglese, sottotitolati e segnati in Lingua dei Segni Italiana (LIS) e in International Sign (Segni Internazionali). Oltre a questo, tutto il personale dell’Opera di Religione già da tempo si sta formando per accogliere pellegrini con un’ottica di accessibilità sempre più ampia.

Per presentare il percorso fatto e i prototipi dei pannelli, in occasione della festa del santo patrono Apollinare, venerdì 19 luglio si terrà al Cinema Corso, nel complesso della Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, un seminario-evento dal titolo “Il volto della Speranza risplende nei mosaici di Ravenna”. Dopo i saluti istituzionali dell’arcivescovo di Ravenna-Cervia monsignor Lorenzo Ghizzoni, del prefetto di Ravenna Castrese de Rosa e del sindaco di Ravenna Michele De Pascale, interverranno: suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale Cei per la Pastorale delle Persone con Disabilità, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, Serafino Corti coordinatore tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabriella Cetorelli dell’Ufficio Unesco del Ministero della Cultura, Maurizio Di Stefano presidente ICOMOS-Italia, International Council of Monuments and Sites, Dino Angelaccio, Odette Mbuyi e Carlo D’Aloisio, ITRIA - Itinerari turistico religiosi interculturali e accessibili. Le conclusioni saranno affidate a don Lorenzo Rossini, delegato arcivescovile per i beni culturali ecclesiastici della diocesi di Ravenna-Cervia, al diacono Andrea Romagnoli, direttore dell’Opera di Religione ed economo diocesano e a don Pietro Parisi, delegato diocesano per il Giubileo 2025. A moderare, Claudio Arrigoni giornalista del Corriere della Sera. La mattinata del 19 inizierà alle ore 10.30 a Sant’Apollinare Nuovo con un momento di preghiera accessibile e l’illustrazione dei prototipi dei nuovi pannelli multisensoriali.

Il seminario di venerdì 19 luglio è solo uno degli eventi accessibili, tutti finanziati interamente dall’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna in preparazione alla festa del patrono e al Giubileo 2025. La solenne Messa pontificale presieduta dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, è in programma martedì 23 luglio alle 10,30 in Cattedrale e, come il seminario-evento del 19 mattina, sarà accessibile con la presenza di interpreti LIS e sottotitolazione, grazie alla collaborazione con ENS Sezione Provinciale di Ravenna e FIADDA Emilia-Romagna. E sarà accompagnata dal Coro 1685 del Conservatorio Giuseppe Verdi, diretto da Antonio Greco con, all’organo, Andrea Berardi.

Nel week-end, all’interno delle iniziative Ravenna Mosaici FOR ALL, sono in programma visite guidate, letture animate in LIS ed esperienze accessibili nei monumenti diocesani. Sul piazzale di Sant’Apollinare Nuovo nella giornata del 19 saranno esposte delle bici inclusive, messe a disposizione dell’azienda Asspassobike, partner di “Giubileo for all”. In particolare, venerdì 19 alle 15 si terrà il “Live Reveal” per inaugurare il progetto “COLORAMI - Mosaici a colori”, in partnership con l’azienda EnChroma, saranno regalati ad alcuni volontari occhiali per daltonici (deuteranomalia e protanomalia), per adulti e bambini, presso la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Venerdì 19 alle 17 e sabato 20 alle 10, sempre a Sant’Apollinare, “Mosaici di colori: il prato fiorito”, letture animate in LIS e CAA, un laboratorio gratuito inclusivo artistico-espressivo dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 12 anni. L’evento realizzato a cura di ComunicLab.

Per tutto il week-end sono in programma visite guidate, alcune delle quali in LIS, che avranno al centro le raffigurazioni del santo patrono a Sant'Apollinare Nuovo. Durante la visita si farà esperienza di utilizzo dei prototipi di pannelli multisensoriali. Sono in programma: venerdì 19 alle 16, 16.45 e 17.30 (quest’ultima in LIS) e sabato 20 e domenica 21 alle 9.30, 10.15 e 11 (quest’ultima in LIS) e alle 16, 16.45 e 17.30 (quest’ultima in LIS). Le visite in occasione della festa di Sant'Apollinare sono a cura delle guide dell’Opera di Religione. Sono gratuite ma riservate esclusivamente ai possessori del biglietto cumulativo, della durata di circa 30 minuti, e rivolte a un massimo di 15 partecipanti. Ritrovo 5 minuti prima dell'orario di inizio nel piazzale della basilica.