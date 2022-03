Ivano Marescotti si sposa: cerimonia in dialetto romagnolo all'Ecomuseo delle erbe palustri

Dopo il ritiro dalle scene annunciato a inizio anno, Ivano Marescotti si "dedica all'amore". Sabato infatti l'attore 76enne di Villanova di Bagnacavallo si è sposato all'Ecomuseo delle erbe palustri con Erika Leonelli, sua ex allieva di 27 anni più giovane di lui. All'interno del museo di Bagnacavallo sono custoditi tanti dei vecchi manufatti in erba palustre intrecciati a mano dal padre di Marescotti.

La cerimonia si è celebrata in dialetto romagnolo e, come da antica tradizione, il presidente del museo ha regalato loro un dono speciale: una ‘sporta’ in erba palustre con all’interno pane, che rappresentava il necessario, il sale, che rappresentava l’ingegno, e il vino,che rappresentava il 'di più'.