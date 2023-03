L'intera Romagna in lutto per la morte di Ivano Marescotti: "Ha saputo interpretare lo spirito della nostra terra"

L'intera Romagna piange la morte di Ivano Marescotti, scomparso all'età di 77 anni dopo una lunga malattia. Il celebre attore di Bagnacavallo, molto popolare per i ruoli interpretati al cinema, a teatro e in televisione nella sua lunga carriera arricchita da tanti premi e riconoscimenti, era malato da tempo e un anno fa aveva annunciato il suo addio alle scene - in quell'occasione RavennaToday lo aveva intervistato - per dedicarsi alla scuola Tam che accoglieva ogni anno a Marina di Ravenna una decina di allievi ai quali lui stesso insegnava recitazione; e proprio quest'anno aveva dato vita all'Accademia Marescotti e alla compagnia teatrale 'Baccano', il cui debutto è previsto per il 16 aprile al teatro Socjale di Piangipane.

Marescotti era da qualche giorno ricoverato all’ospedale civile di Ravenna, dove si è spento a causa del peggioramento delle sue condizioni fisiche. Lascia la moglie Erika Leonelli, ex allieva che aveva sposato un anno fa, e la figlia Iliade nata nel 2003 dal suo matrimonio precedente. Nel 2022 aveva ricevuto il premio alla carriera. Nelle prossime ore si avranno informazioni sulla camera ardente, l’apertura al pubblico e i funerali.

Ivano Marescotti e la moglie Erika Leonelli (foto marzo 2023)



La vita

Nato a Villanova di Bagnacavallo il 4 febbraio 1946, Marescotti dopo il diploma al liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna lavora per dieci anni all'ufficio urbanistica del comune di Ravenna. Progetta di iscriversi all'università, ma nel 1981 decide di licenziarsi e intraprendere l'attività teatrale. Lavora con Mario Martone, Carlo Cecchi, Giorgio Albertazzi, fino a esordire nel 1989 al cinema con una piccola parte nel film "La cintura". Nello stesso anno incontra Silvio Soldini e prende parte a un'altra pellicola, "L'aria serena dell'ovest". Interpreta oltre cinquanta film, lavorando con registi come Ridley Scott e Roberto Benigni - che lo scrittura per "Johnny Stecchino" e "Il mostro" - ma anche Pupi Avati, Marco Risi e Checco Zalone, che gli affida la parte del papà leghista nel film "Cado dalle nubi". Nel 2004 vince il Nastro d'Argento per l'interpretazione nel cortometraggio "Assicurazione sulla vita" di Tommaso Cariboni e Augusto Modigliani. Tante anche le fiction di successo che lo vedono tra i protagonisti, da "Un medico in famiglia" a "I liceali", poi ancora "Raccontami" e "Che Dio ci aiuti 3". Profondamente legato alla sua terra, la Bassa Romagna, inizia nel 1993 un importante recupero del suo dialetto e porta a Teatro i testi di Raffaello Baldini. Dal 2004 attraverso la “Patàka Comunication srl” realizza i propri progetti culturali. Il giorno del matrimonio con la moglie Erika



Il cordoglio della Romagna

"Apprendiamo con enorme dispiacere della morte di Ivano Marescotti, artista e attore di grande talento del nostro territorio, con una carriera di successo ricca e poliedrica - lo ricorda il sindaco di Ravenna Michele de Pascale - Amatissimo e stimato, era un punto di riferimento per la comunità culturale ravennate grazie anche ai suoi partecipatissimi laboratori teatrali e le iniziative di Tam -Teatro accademia Marescotti; proprio di recente aveva presentato diverse novità relative all’accademia e a una nuova associazione per promuovere la cultura e la crescita personale. Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le più sincere condoglianze da parte mia e di tutta l’amministrazione ravennate".

"Era stato un onore ospitarlo in una nostra serata a Villa Miserocchi ed era stato un successo - il messaggio dell'assessora di Ravenna Federica Moschini - Ogni volta che si vedeva a teatro o recitare in un film, ti sentivi a casa, perché Ivano Marescotti rappresentava sempre la Romagna. Mi dispiace molto. Sentite condoglianze a tutti i suoi cari". "Con Ivano Marescotti se ne va un grandissimo attore, regista e artista figlio della nostra terra - il cordoglio del presidente della regione Stefano Bonaccini - Un intellettuale che non ha mai temuto di schierarsi e metterci la faccia per difendere le idee in cui credeva. Uno studioso e un cantore in particolare della sua Romagna. Un abbraccio forte alla famiglia, ci mancherà moltissimo".

Marescotti riceve il premio alla carriera



"Ci ha lasciato Ivano Marescotti, che come pochi altri ha saputo interpretare lo spirito della nostra terra, con ironia, intelligenza e profondità, raggiungendo la notorietà nazionale e internazionale che meritava - è il ricordo della sindaca di Bagnacavallo Eleonora Proni - Tante e preziose, negli anni, le collaborazioni con il Comune e il territorio bagnacavallese, dalla lettura di Dante dalla Torre civica al contributo per la nascita del nuovo Ecomuseo delle Erbe Palustri della sua Villanova, passando per spettacoli, recital e iniziative per la valorizzazione del linguaggio teatrale e delle tradizioni locali. Per tutti noi un grande dolore. Un abbraccio ai suoi familiari da parte dell’amministrazione comunale di Bagnacavallo e dell’intera comunità".

"Ho appreso la notizia della morte di Ivano Marescotti, sono molto addolorata - scrive la sindaca di Conselice Paola Pula - Ivano ha intessuto una lunga collaborazione con il Comune di Conselice, portata avanti per ben 16 anni nella programmazione teatrale del Teatro comunale. La collaborazione è terminata nella stagione 2017/2018 ed è stata un'escalation per il nostro teatro e con esso per la cultura conselicese a esso strettamente legata. È stata una bella avventura esplicitatasi in un crescendo continuo di sperimentazioni, idee, contaminazioni e crediamo che il risultato più evidente sia stato il gradimento del pubblico rimasto sempre fedele e in aumento di anno in anno. Il teatro comunale è il luogo di cultura più importante di Conselice, cresciuto nel tempo ospitando spettacoli anche progetti nuovi, per questo voglio ancora manifestare al grande professionista, artista, regista e direttore che è stato Ivano Marescotti la gratitudine e la riconoscenza di tutta Conselice. Ai famigliari va il nostro pensiero e affetto. Ivano ha saputo elevare il romagnolo a lingua identitaria e unica e diffondere la cultura nel teatro, luogo magicamente popolare e unico. Ci mancherai. Grazie".

"Grandissimo attore di teatro e di cinema, ha lavorato con i più grandi registi nazionali e internazionali, con la sua straordinaria capacità di interpretare ruoli comici, sarcastici e drammatici, senza mai perdere il suo stile unico - commenta l'assessore Andrea Corsini - Grande figlio della Romagna, che ha portato sempre con sé e ha rappresentato nei suoi personaggi con grande orgoglio e attaccamento. Caro Ivano, ci mancherai". "Oggi ci ha lasciato Ivano Marescotti. Un altro amico che se ne va, lasciandoci più soli - scrive l'amico scrittore Eraldo Baldini - Non potrò mai dimenticare le tante chiacchiere (rigorosamente in romagnolo) che abbiamo fatto, le risate. Riposa in pace, amico mio".

Il monologo sulla Romagna