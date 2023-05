Da 77 anni veste i ravennati: la jeanseria diventa "Bottega Storica"

Impossibile tenere il conto di quante persone, a Ravenna, si sono servite nel loro negozio. La storia della "Jeanseria" di piazza Baracca della famiglia Cipriani ha attraversato tre generazioni, dal primo dopoguerra a oggi. E nella mattinata di venerdì ai titolari dell'attività è stato consegnato il riconoscimento di Bottega Storica dell’Emilia-Romagna. A riceverlo, dalle mani dell’assessora comunale allo Sviluppo economico Annagiulia Randi e del presidente Confcommercio provincia di Ravenna Mauro Mambelli, sono stati Itala Cipriani e i figli Paola e Stefano Perani.

La storia della famiglia Cipriani in città è partita con l'arrivo del capostipite Renzo da Prato. Insieme a Elsa aprirono la loro attività in una Ravenna in fase di ripresa dalla bufera della seconda guerra mondiale. All'inizio l’attività si svolgeva alle spalle della Basilica di San Vitale, nello stabile di via Don Minzoni, che era stato un antico monastero, oggi demolito. In questa fase i Cipriani trattavano anche tappezzerie, biancheria, materassi e, dall’arrivo delle truppe Usa, si affacciarono anche indumenti come i jeans e vestiti militari, che poi entreranno nell'uso comune.

A raccontare la storia è Itala, della seconda generazione dei Cipriani, che condusse l’attività dopo gli studi e dopo la perdita prematura del fratello Paolo. Il monastero che ospitava la prima sede aziendale fu abbattuto nei primi anni '60 e questo portò i Cipriani a cercare una nuova sede, trovata nel 1963 in piazza Baracca, dove attualmente si trova il negozio. A gestire l'azienda di famiglia sono ora Stefano e Paola, terza generazione di una famiglia radicata nel territorio.