Inaugura una scuola di formazione gratuita per dare lavoro a migliaia di giovani

Una scuola di formazione gratuita che si pone l'obiettivo di dare lavoro a migliaia di giovani ogni anno. È stata inaugurata oggi, martedì, la Job Industrial Academy, una struttura di 2000 metri quadrati situata in zona Bassette e dedicata interamente alla formazione. Il locale è dotato di tutte le attrezzature necessarie per una formazione specifica dei ragazzi, tra cui 27 postazioni, quelle per la saldatura ad arco sommerso, quelle dei meccanici e quelle dei montatori. L’intero percorso è totalmente gratuito per chiunque sia maggiorenne e disoccupato.

Si stima che solo nel primo anno la scuola formerà e darà lavoro ai più di un migliaio di giovani, con 18 percorsi formativi disponibili e 10 docenti specializzati per materia. L’idea è nata dalla necessità di dare una risposta alla lamentata carenza di personale specializzato in ambito metalmeccanico e, allo stesso tempo, fornire un percorso gratuito di formazione a quei giovani che non indietreggiano di fronte alla prospettiva di un lavoro sicuro, dove però occorre mettere impegno per riuscire e crescere professionalmente.

All'inaugurazione hanno partecipato Franco Greco, responsabile divisione industriale di Job, Alberto Cetti, membro del Consiglio di Amministrazione dell'azienda, Castrese De Rosa, Prefetto di Ravenna, Federica Moschini, Assessora al lavoro del Comune di Ravenna e Idio Baldrati, presidente della Cooperativa La Pieve.

"Sono anni che siamo tutti alla ricerca di una soluzione che puntualmente non arriva - ha dichiarato Greco durante la presentazione - Alla data odierna non c’è una sola azienda che non sia alla ricerca di personale. Oggi abbiamo la possibilità di avere una struttura dinamica e abbiamo modo di intercettare l’utenza da formare. Grazie agli attori coinvolti e alla fiducia dimostrataci in particolare anche dai nostri clienti, possiamo creare un’opportunità oggi e un futuro domani".

La struttura offrirà la formazione specialistica di livello avanzato che prenderà piede con i corsi serali di prossima programmazione. Durante l'inaugurazione, il responsabile della divisione industriale ha illustrato la natura dei corsi e i possibili iter di crescita per i corsisti. Al termine della presentazione, è stata effettuata una breve visita della struttura.