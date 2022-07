Al via il Jova Beach Party: sul palco anche Fedez, Tananai, Gianni Morandi e Mirko Casadei - FOTO

Sono stati svelati i primi nomi dei musicisti che tra venerdì e sabato si esibiranno sul palco di Marina di Ravenna insieme a Jovanotti per il Jova Beach Party. Sui nomi dei cantanti che avrebbero partecipato alla tappa ravennate del tour è sempre stato mantenuto grande riserbo, con un lungo elenco diffuso nei mesi scorsi che comprendeva però gli artisti che si sarebbero esibiti in tutte le tappe del Jova Beach Party 2022, senza specificare quali di loro avrebbero suonato a Marina.

Tra gli ospiti confermati e sicuramente più attesi c'è Tananai, giovane cantautore milanese molto in voga in questo periodo, ma anche Fedez e Gianni Morandi. Ospite della due giorni ravennate sarà anche Benny Benassi, storico dj e produttore con cui Jovanotti ha collaborato in passato. Presente anche Davide Shorty, finito sul podio di X-Factor nel 2015, e due "romagnolissimi": Mirko Casadei e gli Extraliscio. Durante la giornata si esibiranno anche gli Ackeejuice Rockers, duo di musica elettronica, l'orchestra cilena Chico Trujillo, gli Etran de l'Air, Constantin, Mazzz, Riccardo Marchi, Nicola 'Ballo' Balestri (bassista di Cesare Cremonini) e Nicola Zucchi. Oltre a loro suoneranno anche altri ospiti a sorpresa.

I cancelli sono stati aperti poco dopo le 15, in ritardo rispetto a quanto programmato. Come spesso accade a questi maxi eventi non è mancato qualche svenimento, vista anche la giornata calda. I membri dello staff hanno distribuito bottigliette d'acqua agli spettatori in attesa di entrare, con una fila di persone di circa 2 chilometri.

"È una grande emozione vedere Marina di Ravenna in festa per il Jova Beach Party! - dice il sindaco Michele de Pascale - Sono tantissimi i giovani che stanno arrivando e vivendo la località e si preparano a varcare i cancelli dell’area dedicata al concerto. Al momento il traffico non registra particolari criticità, il parcheggio del Marchesato risulta pieno e l’afflusso allo scambiatore e agli altri parcheggi sta procedendo in maniera ordinata, con il costante monitoraggio della Polizia locale e delle altre forze dell’ordine pronte a intervenire in caso di necessità".