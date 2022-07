Jova Beach Party, il piano sicurezza ha funzionato. Il Prefetto: "Ottimo gioco di squadra"

“Sono stati due giorni impegnativi per tutti, che hanno visto la presenza l’8 e il 9 luglio di circa 70.000 spettatori sulla spiaggia di Marina di Ravenna, alla seconda uscita nazionale del tour. Voglio esaltare l’ottimo gioco di squadra che ha visto tutte le parti pubbliche e gli organizzatori collaborare fattivamente, contemperando le esigenze della sicurezza con quelle dello spettacolo e del sano divertimento”. Questo il primo commento del Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, in seguito all’evento dell’estate che ha fatto affluire sulla porzione di spiaggia a sud del Porto turistico di Marina di Ravenna in due giorni 70mila fan al Jova Beach Party 2022. Nel frattempo la Polizia locale haconsegnato ai legittimi proprietari tutti gli oggetti rinvenuti durante lo svolgimento del concerto.

“Un lavoro impegnativo, partito da lontano, per pianificare ogni aspetto e garantire la safety e la security, agendo in sinergia tra il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito ben 10 volte e la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che ha tenuto 5 sedute e 3 sopralluoghi, il 118, la Guardia Costiera, il Roan, i volontari, la Croce Rossa e la Pubblica Assistenza, oltre ovviamente al Comune di Ravenna e all’organizzazione - ha dichiarato il Prefetto De Rosa - Un grande lavoro di prevenzione, di controllo e vigilanza svolto nei due giorni della kermesse canora, in particolare l’afflusso e il deflusso non hanno fatto registrare criticità e questo grazie al piano di viabilità che ha funzionato benissimo con i parcheggi messi a disposizione e l’area di accesso allo spettacolo pedonalizzata. Voglio anche ringraziare il Questore Stellino e tutte le Forze dell’Ordine che insieme alla Polizia Locale hanno sviluppato i dettagli operativi nei Tavoli Tecnici”.

Il prefetto De Rosa con il Questore Stellino, Jovanotti e Gianni Morandi



In totale sono stati impiegati oltre 1000 unità tra Forze dell’Ordine (500), Polizia Locale (270 al giorno, per un totale di 540), personale dell’organizzazione (250) e volontari (150), oltre ai Reparti Mobili, alle unità di Polizia Giudiziaria, alla Guardia Costiera e al Roan che hanno vigilato a mare con proprie imbarcazioni. Attivati, come richiesto in sede di Comitato OSP, sia il Centro Operativo Comunale che il GOS, il Gruppo Operativo Sicurezza, vicino al backstage, quali strutture di coordinamento operativo. Sono state predisposte numerose aree di parcheggio, flussi di transito esclusivi per l’emergenza, ampi spazi di stazionamento (circa 30.000 metri quadri di spiaggia) per il pubblico, con varchi differenti per l’accesso, zone di pre-filtraggio, 154 moduli di esodo, suddivisione dell’area in settori, procedure per la corretta informazione del pubblico e ben 170 operatori addetti alla sicurezza, presidi antincendio, e definiti tutti gli scenari di rischio con le procedure di emergenza: questi, in sintesi, i principali aspetti del Piano costruito “work in progress” tra organizzazione e le componenti della sicurezza, senza tralasciare il piano di vigilanza in mare.

“Non abbiano registrato nessun incidente, tutto è filato liscio grazie anche ad un pubblico in delirio che si è voluto soltanto divertire senza eccessi e con grande partecipazione. Un importante banco di prova – ha concluso il Prefetto De Rosa – per altre iniziative, perché Ravenna si candida a svolgere grandi eventi di livello come questo, grazie alla sua capacità organizzativa, nel primo distretto turistico balneare d’Italia dopo Rimini”. Ho ringraziato il Sindaco de Pascale perché Marina di Ravenna ha risposto alla grande con i suoi operatori balneari e l’intera cittadinanza della località che ha accettato di buon grado un evento di grande promozione per il territorio. Un eccezionale lavoro di squadra tra le nostre Forze dell’Ordine e la Polizia Locale, con tanti volontari a presidiare le strade. In questi due giorni tutti hanno potuto vedere una presenza massiccia delle componenti della sicurezza con operatori che hanno lavorato con discrezione per garantire che tutto si svolgesse in serenità e tranquillità”.

Il sindacato: "Professionalità ed esperienza che rilanciano la primazia del modello civile di sicurezza"

"Non siamo soliti elargire congratulazioni e complimenti tanto per accattivarci le simpatie, anzi, sia sempre uno stimolo nel cercare il massimo impegno rispettando i diritti delle colleghe e dei colleghi, ai quali vanno in primis i nostri complimenti e attestazioni per l’alta professionalità e serietà dimostrata anche in questo importante evento quale il Jova Beach Party - commentano dalla segreteria provinciale del Siulp, il sindacato italiano unitario lavoratori di Polizia - Questa organizzazione sindacale, che rappresenta la maggioranza delle poliziotte e poliziotti del nostro paese, rivolge sinceri complimenti a chi ha gestito questo lungo ed importante impegno di levatura nazionale; ci rivolgiamo al Prefetto che, dall’alto della sua lunga esperienza maturata in anni di attività per l’amministrazione civile dello Stato ha pianificato e coordinato al meglio le forze chiamate a garantire la sicurezza dei cittadini presenti. All’attività di organizzazione e coordinamento si è affiancata la grande capacità della nostra forza tecnica del Questore che ha saputo gestire le forze in campo civili e militari; tutto questo è avvenuto in modo naturale ed ha dato un importante equilibrio nel raggiungere l’obiettivo finale e permettere la riuscita dell’evento senza che nessuno potesse rischiare di subire danni. E’ stato altresì meraviglioso vedere come le persone partecipanti all’evento si siano comportate, nessuno ha ecceduto o si è sentito di approfittare della situazione per porre in essere condotte lesive del diritto altrui e pertanto un grazie anche all’alto senso sociale che è emerso. Per chiudere questo nostro ringraziamento il nostro pensiero e la nostra riflessione evidenzia come sia possibile tutti insieme, uniti nell’intento, raggiungere importati risultati per garantire ai nostri cittadini quella tranquillità oggi ancorpiù sentita e non più trascurabile nel rispetto di tutte le componenti in campo".

I sindacalisti