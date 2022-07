Jova Beach Party, senza pass non si entra: la moglie di Jovanotti respinta all'ingresso del backstage

Piccolo inconveniente durante il Jova Beach Party di Marina di Ravenna. Francesca Valiani, moglie di Jovanotti, è stata infatti respinta da un bodyguard all'ingresso del palco. La donna ha però immortalato il momento attraverso il suo profilo Instagram e il video è così diventato virale. Leggi la notizia su Today.it.

Nel video Francesca cammina in direzione del backstage del Jova Beach quando un uomo in pettorina arancione le si avvicina facendole cenno di tornare indietro. "Ma sono la moglie di Lorenzo", dice lei con gentilezza. "E' la moglie di Lorenzo", la supporta poi un uomo vicino, evidentemente appartenente staff. A quel punto, il bodyguard la fa entrare e lei si scusa: "Non mi sono accorta che non avevo il pass al collo, grazie". Un piccolo inconveniente, ma tant'è bastato per far si che avesse decine di migliaia di visualizzazioni sui social.

Un amore longevo e indissolubile quello di Francesca e Lorenzo, che proprio a Ravenna sono stati immortalati mentre, nel retropalco, lui le dedicava il brano "Raggio di Sole", scoccandole un bacio sulle labbra. A riprendere la scena è stato, in quel caso, Claudio Cecchetto, produttore e conduttore radiofonico, nonché tra i primi a scoprire il talento di Jova e, da allora, ancora amico dell'artista 55enne.