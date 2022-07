Jova Beach Party, niente borracce o alcolici: l'elenco degli oggetti vietati nell'area concerto

E' tutto pronto a Marina di Ravenna per la due giorni di Jova Beach Party. Nel corso degli ultimi giorni sono stati emessi tanti provvedimenti per cercare di rendere l'evento il più sicuro possibile. Oltre a questo, l'organizzazione ha pubblicato un elenco di oggetti vietati all'interno dell'area concerto sulla spiaggia. Non essendo disponibile un servizio di guardaroba, si invita il pubblico a prestare attenzione a cosa non è possibile portare all'interno dell'area villaggio per agevolare i controlli che dovranno essere effettuati all'ingresso per motivi di sicurezza.

E' severamente vietato introdurre:

caschi, valigie, trolley, borse o zaini più grandi di 15 litri di capienza

bombolette spray (esclusi antizanzare, creme solari di piccole dimensioni)

bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro (su questo il Comune di Ravenna ha emesso un'apposita ordinanza)

borracce di metallo, thermos

animali di qualsiasi genere e taglia

bastoni per selfie, treppiedi, ombrelli e aste, ombrelloni, sdraio, maschera e boccaglio, pinne

penne e puntatori laser, droni e aeroplani telecomandati, strumenti musicali, apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine fotografiche professionali o semi-professionali, videocamere, gopro, tablet, computer portatili e power bank (all'interno dell'area ci sarà la possibilità di ricaricare i cellulari gratuitamente durante tutto l'evento presso lo stand e le colonnine di ricarica A2A)

Non ammesse anche biciclette, skateboard, pattini e overboard, tende e sacchi a pelo, trombette da stadio, armi, materiali esplosivi, fuochi d'artificio, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, coltelli o altri oggetti da punta o da taglio, sostanze stupefacenti, sostanze nocive, materiale infiammabile e qualsiasi genere di spray urticante.