Jova Beach Party, il presidio ambientalista: "Stop ai mega eventi. Ricordiamoci come furono lasciate le spiagge di Rimini"

"Stop ai mega eventi". Questo è il concetto che il Collettivo Autonomo Ravennate vuole ribadire con il presidio in programma durante la Giornata Europea del Mare 2022, che si terrà giovedì 19 maggio, dalle 9 alle 11 nei pressi del Pala de Andrè a Ravenna. "Il presidio è organizzato per ricordare che eventi quali il Jova Beach Party, patrocinato da FIAB e WWF, quest’ultimo presente alla Giornata Europea nella persona della propria presidente Donatella Bianchi, siano mere operazioni commerciali e nulla abbiano a che fare con il rispetto del mare, delle spiagge, dell’ambiente e della biodiversità - affermano dal Collettivo Autonomo Ravennate - Né tantomeno con l’educazione ambientale, che dovrebbe essere uno degli imperativi per affrontare le sfide sempre più drammatiche che ci presenta il futuro".

"A ricordarcelo, solo ad esempio, le immagini dello stato in cui furono lasciate le spiagge di Rimini nel 2019 dopo il Jova Beach - prosegue il gruppo ambientalista - Plastica e rifiuti ovunque, poi sepolti dai mezzi durante lo sgombero ed il livellamento. I bagnini faticarono giorni per raccoglierli, e chissà quanto materiale finì a mare". L'appuntamento di giovedì vuole quindi essere un'occasione "per dire basta a megaeventi altamente diseducativi ed incompatibili con gli ambienti più fragili come le nostre coste e le zone naturali", spiega il Collettivo Autonomo Ravennate. Al presidio collaborano il Coordinamento per il Clima - Fuori dal fossile, le associazioni Clama Ravenna, Gruppo di Intervento Giuridico – delegazione di Ravenna, Italia Nostra sezione di Ravenna, Oipa Italia – sezione di Ravenna, Gruppo Vivi Ravenna Verde.

Un'immagine della spiaggia al termine del Jova Beach Party di Rimini 2019 (da Collettivo Autonomo Ravennate)