Marina trasformata in una grande ztl per due giorni per il Jova Beach Party

Marina di Ravenna trasformata in una grande ztl dalle 7 del mattino a fine concerto; stradelli retrodunali accessibili solo a gestori e dipendenti degli stabilimenti; potenziamento delle aree di parcheggio, ma no alla sosta su viale Trieste come richiesto dagli organizzatori; modifiche alla viabilità per gestire i flussi in arrivo e di esodo. Il Comune di Ravenna si prepara alla festosa "invasione" legata al Jova beach party, in programma venerdì 8 e sabato 9 luglio, su un'area di circa 33.000 metri quadrati che va piazza Marina alla diga foranea. Anche se, data la sovrapposizione con altri eventi, forse non si raggiungeranno le 80.000 presenze suddivise nelle due giornate, come da capienza massima.

A volerne sapere di più su accordo di compartecipazione all'organizzione dell'evento, problematiche di pubblica sicurezza e ordine pubblico, legato anche ai possibili "imbucati", così come di impatto antropico e ambientale, è l'opposizione con una richiesta di una commissione ad hoc. E l'assessore al Turismo Giacomo Costantini, lunedì pomeriggio, dà le prime risposte rispetto a una serie di atti ancora tutti da definire, precisando alcune delle proposte di Palazzo Merlato per Prefettura e Questura. Tra queste quelle per specifiche regolamentazioni della viabilità sui viali delle Nazioni, Ciro Menotti e Lungomare; e quelle per i parcheggi, con un'area per disabili e bici prossima a quella del concerto; una per motocicli nella zona delle scuole e di via Marmarica; il parcheggio scambiatore che sarà più che raddoppiato; una zona a Punta Marina e una a Porto Corsini.

C'è anche la proposta, aggiunge Costantini, di riservare il traghetto a pedoni e bici. Inoltre, proprio per un pubblico come quello di Jovanotti che spesso si muove sulla due ruote, si potranno utilizzare le aree del Pala De Andrè e limitrofe collegate con la ciclabile. L'assessore dribbla le polemiche sui 50 tamerici sradicati per l'evento, "erano abusivi" e aggiunge che mercoledì in Prefettura ci sarà un nuovo incontro per definire i diversi piani. Uno studio di incidenza ambientale degli organizzatori, continua, è stato consegnato a Carabinieri forestali e Parco del Delta del Po, mentre l'accordo di compartecipazione è in istruttoria: "Non paghiamo i servizi che spettano agli organizzatori - evidenzia - inseriremo certi costi" e inltre ci sarà un contributo su pannellistiva e riqualificaizone dune.

L'ammistrazione ha anche acquisito informazione sul pubblico, solitamente "educato", e l'area sarà chiusa con controlli da parte di tutor e stewart. Su tutto vigileranno le Forze dell'Ordine, anche dal cielo e dal mare, con la navigazione che sarà inibita così come l'accesso alla pineta. "É la zona più antropizzata di Marina e non ci sono dune naturali, è il posto migliore per il concerto, con una importante ricaduta economica e per Marina che torna tra le mete top delle vacanze per famiglie e giovani che vogliono divertirsi". L'auspicio allora è che gli operatori sappiano "cogliere occasione": certo "ci sarà la coda, ma viviamola bene, è una grande opportunità". (Dire)