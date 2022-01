Un ragazzo di Ravenna protagonista a "Tale e Quale Show": Matteo Tedioli e i 'Kiss' si classificano al quinto posto

Un ragazzo di Savarna protagonista a "Tale e Quale Show", il programma in prima serata su Rai1 condotto da Carlo Conti in cui alcuni vip sono impegnati nell'imitazione di personaggi celebri del mondo della canzone attraverso la reinterpretazione dei brani di questi ultimi dal vivo.

Matteo Tedioli ha infatti interpretato sabato 8 gennaio il chitarrista dei Kiss Ace Frehley, insieme agli altri componenti Phil Proietti (il front-man Paul Stanley), Saverio Federici (il batterista Peter Criscuola) e Chris Marinò, che ha interpretato il bassista Gene Simmons. La comica e imitatrice Emanuela Aureli è stata la coach e, come ha dichiarato Proietti in un'intervista prima della puntata, "ha detto che spacchiamo, ci fa tanti complimenti e ci ha trasmesso tanta fiducia per la nostra esibizione"

Tedioli e gli altri ragazzi fanno parte della tribute band dei Kiss, i "Sonic Boom". I ragazzi hanno riscosso un grande successo da parte della giuria in studio e si sono classificati al quinto posto: nella puntata di sabato 8 gennaio a trionfare è stato Igor Minerva che imitava Claudio Baglioni.

CLASSIFICA FINALE

Igor Minerva- Claudio Baglioni con 70 punti

Francesca Giuliani- Emma con 53 punti

Lorenzo Amore- Mahmood con 49 punti

Fabrizio Balzano- Eros Ramazzotti con 49 punti (ex aequo)

Phil, Christian, Matteo, Saverio- Kiss con 48 punti

Linda De Bortoli- Madame con 46 punti

Alessandro Lunardi- Nek con 44 punti

Carlotta Serra- Britney Spears con 41 punti

Vincenzo Maggiopinto- Checco Zalone con 33 punti

Danila Sciagura- Laura Pausini con 31 punti

Francesco Troilo- Mick Hucknall con 31 punti (ex aequo).