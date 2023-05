L'acqua fa franare l'argine: parco fluviale chiuso

Il maltempo dei giorni scorsi ha causato gravi danni al parco fluviale sul Senio di Castel Bolognese. L'acqua dell'esondazione ha fatto franare un argine, rendendo inaccessibile la zona. Il sindaco Luca Della Godenza ha annunciato la chiusura del parco: "Si raccomanda di non avvicinarsi per alcuna ragione. I tecnici sono sul posto per intervenire. La zona è stata delimitata da apposite transenne".