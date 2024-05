'L'acqua non vince': una festa per celebrare la rinascita in casa di riposo

Giovedì 16 maggio si è svolta l’annuale festa della casa protetta Jus Pascendi di Conselice, momento di incontro e condivisione per gli ospiti e i loro familiari. Quest’anno, nell’anniversario dell’alluvione, l’evento aveva per titolo “L’acqua non vince”. "Abbiamo scelto infatti – spiega la coordinatrice Nadia Samorini – di celebrare la consueta festa di struttura come segno di rinascita a un anno dalla vicenda".

È intervenuta l’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi e, per il Comune, l’assessore Raffaele Alberoni. "Per l’occasione – riprende Samorini – abbiamo avuto la collaborazione dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero Artusi di Riolo Terme, grazie alla disponibilità del dirigente scolastico Stefano Rotondi che, alla nostra richiesta di effettuare una giornata di cucina con i ragazzi dell’istituto presso la nostra Cra, si è attivato con entusiasmo".

I ragazzi di cucina erano guidati dal professore Marco Rambelli (lo chef) e i ragazzi di sala dal professor Mirko Zoli. Il ricco buffet è stato preparato con materie prime acquistate dalla casa protetta, lavorate nei laboratori dell’Istituto Alberghiero e di seguito terminate di cucinare in struttura la mattina stessa della festa. L’evento è stato allietato dalla musica di Enrico Matulli.

Come ringraziamento gli anziani ospiti della Jus Pascendi hanno donato all’Istituto Alberghiero un coloratissimo quadro da loro realizzato. La sala da pranzo era allestita con immagini di vita con gli ospiti e delle iniziative svolte nell’ultimo anno. Per ricordare l’alluvione in altri ambienti della struttura erano esposte le foto maggiormente rappresentative di quei drammatici giorni e sul grande schermo donato alla struttura per volontà del sacerdote Pietro Mongardi, venuto a mancare nel 2022, veniva proiettato in maniera continuativa un video. Alla festa erano presenti alcune associazioni del territorio, Alpini, Avis, Federcaccia e Pro loco, che hanno collaborato con la Jus Pascendi assieme ad Art lab, Bcc e Rotary Club.