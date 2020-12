L'affetto ritrovato: in casa di riposo inaugura la 'stanza degli abbracci'

Anche la casa di riposo 'Camerini' di Castel Bolognese si è dotata di una 'stanza degli abbracci'. Giovedì scorso, infatti, la giunta di Castel Bolognese guidata dal sindaco Luca della Godenza ha fatto visita alla struttura per anziani, dove è stata allestita una 'stanza degli abbracci' per permettere ai parenti degli ospiti di abbracciare in sicurezza gli anziani. La stanza è operativa da lunedì. "Una bella azione pensata e realizzata da Asp che ringraziamo - commenta il sindaco - così come ringraziamo tutte le operatrici e gli operatori della nostra casa di risposo".