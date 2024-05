L'agente a quattro zampe "Kenia" lo sorprende con dell'hashish. Ma aveva anche un anello d’oro ed uno smartphone rubati

La Guardia di Finanza di Forlì ha denunciato un ventenne di origini tunisine, residente a Castel Bolognese. Tutto ha avuto inizio quando l'agente a quattro zampe "Kenia", femmina di pastore tedesco delle Fiamme Gialle, ha fiutato qualcosa di anomalo nel giovane. Alle prime richieste di spiegazioni da parte dei finanzieri che lo hanno fermato, il ventenne ha subito mostrato segni di insofferenza e nervosismo che hanno convinto i militari ad approfondire i controlli.

Incalzato da una serie di ulteriori domande, il ragazzo - con altri precedenti di polizia alle spalle - ha fornito risposte contraddittorie e del tutto inverosimili, tanto da indurre gli stessi Finanzieri a perquisirlo, trovandolo in possesso di oltre 9 grammi di hashish, confezionata in materiale di plastica ed occultata nei propri indumenti. Oltre alla droga, i militari hanno anche rinvenuto un anello d’oro ed uno smartphone, dei quali lo stesso non è stato in grado di giustificarne la provenienza. Per tali ragioni, il ventenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Forlì per il reato di ricettazione.