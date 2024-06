L'Agenzia che aiuta affittuari e locatari a incontrarsi porta lo stand in piazza

Lo stand informativo di Casaviva, l'Agenzia per la casa della Romagna Faentina, sarà presente a Faenza in Piazza del Popolo giovedì 20 e giovedì 27 giugno, dalle 9:00 alle 13:00. Un'ottima occasione per conoscere tutti i servizi dedicati ai proprietari e a chi è in cerca di un alloggio.

Casaviva nasce infatti per favorire l’incontro tra domanda e offerta nel settore della locazione. La finalità principale è quella di rispondere al problema del disagio abitativo delle persone appartenenti alla cosiddetta “fascia intermedia/grigia”, composta da coloro che - pur fruendo di un reddito certo - sono in condizioni di fragilità nel libero mercato della locazione e non riescono o non possono avere accesso all’edilizia residenziale pubblica. Al contempo l’attività di “Casaviva” favorisce l’utilizzo del patrimonio abitativo esistente, in un’ottica quanto mai attuale di rigenerazione urbana.

Per conoscere i servizi di “Casaviva” o ricevere una consulenza personalizzata e gratuita, gli utenti possono scrivere all’indirizzo mail agenziacasa@romagnafaentina.it oppure telefonare al 3383660727. Chi invece preferisse un incontro di persona potrà prenotare un appuntamento presso l’ufficio di “Casaviva”, situato a Faenza in Via Portisano 51, in un contesto residenziale dotato di parcheggio e facilmente raggiungibile provenendo da tutti i comuni della Romagna Faentina. Info online: www.romagnafaentina.it/Come-fare-per/Casa/Agenzia-per-la-Casa.