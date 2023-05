L'Agenzia Dogane e Monopoli incontra gli ispettori americani del 'Department of Energy'

Si è svolto nei giorni scorsi, presso la sede di Bologna dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale per l’Emilia Romagna e le Marche, l’incontro tra il dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Ravenna, i funzionari del medesimo ufficio e il personale americano del Department of Energy, finalizzato alla condivisione delle esperienze e al supporto tecnico-operativo per l’utilizzo della strumentazione di controllo dei livelli di radioattività sulle merci trattate presso il Porto della città di Ravenna. I dispositivi in uso ai funzionari ADM dell’Ufficio di Ravenna, abilitati e specializzati all’utilizzo della citata strumentazione, sono stati messi a disposizione delle maggiori dogane portuali dal Governo degli Stati Uniti nell’ambito del progetto Nuclear Smuggling Detection and Deterrence (NSDD) e consentono di rilevare livelli di radioattività nelle merci di qualsiasi natura, di individuarne la fonte e la tipologia di isotopi emessi.