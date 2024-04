L'agenzia immobiliare è in ottima salute e apre la nona sede, ma in cantiere c'è già la decima

Romagna Case sbarca a Ravenna con la nona agenzia. Il gruppo immobiliare, nato a Cesena nel 2018, è la prima volta che tocca territorio ravennate: segno di ottima salute e di un'importante volontà di espansione. E non è finita perché entro il 2024 è già pronta la decima sede con l'apertura a Savignano sul Rubicone. In sei anni di strada ne hanno fatta parecchia.

Il presidente, Matteo Papi, è molto soddisfatto. "In questo momento siamo 60 operatori - spiega Papi - un numero importante per un gruppo immobiliare di iniziativa locale. Per noi aprire a Ravenna è un vanto anche perché è una città molto ampia ed estesa. Il progetto, quindi, è ambizioso ma sono sicuro che faremo la nostra parte". Com'è il settore immobiliare in questo momento? "Dopo una contrazione del 2023 a causa dei tassi bancari elevati, quest'anno è previsto un miglioramento dal secondo semestre. E noi iniziamo già a vederlo. La gente incomincia a essere più invogliata ad acquistare. Se, poi, i tassi, come da pronostico, diminuiranno diventerà più facile l'accesso ai mutui e quindi chi deve acquistare sarà più invogliato".

La nuova sede si trova in viale Randi, nella zona commerciale dove ci sono banche e uffici: una zona strategica per tanti motivi.