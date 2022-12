L'agenzia per il lavoro adotta 500mila api collaborando con la start-up innovativa

L'agenzia per il lavoro Openjobmetis ha scelto di adottare 500mila api collaborando con Beeing, un’innovativa startup di Cesena che difende le api con programmi di studio e cura della biodiversità ambientale attraverso soluzioni tecnologiche applicate al mondo dell'apicoltura. Le api, regine della biodiversità, responsabili del 70% dell’impollinazione di tutte le specie vegetali del pianeta, fonte di salute e benessere, sono un perfetto esempio di operosità, impegno, lavoro di squadra, capacità di adattamento: valori in cui Openjobmetis si riconosce pienamente. Per questo ha aderito al programma di adozione di alveari, sostenendo l’apicoltura responsabile.

Openjobmetis ha adottato gli alveari dall’azienda apistica La Castellina di Faenza, con l’obiettivo di fare un gesto concreto per la tutela della biodiversitá terrestre: l’Azienda Agricola La Castellina nasce da una piccola realtà a conduzione familiare. Da pochi alveari hanno portato avanti la passione per l’apicoltura, fino ad arrivare a gestire diverse centinaia di arnie, raccogliendo miele su cinque Regioni d’Italia. Da questa idea è nato il progetto di pensare in modo sostenibile anche la regalistica aziendale, rivolta sia ai dipendenti che agli stakeholder esterni all’organizzazione realizzando una gift box esclusiva, personalizzata con i brand del gruppo, contenente il miele proveniente dagli apiari adottati.