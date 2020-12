L'Ail di Cervia si mobilità per la tradizionale campagna della stella di Natale

Si rinnova il tradizionale appuntamento di solidarietà promosso dall’A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma). Da sabato 5 fino a martedì 8 dicembre è in programma la 32ª edizione dell’iniziativa Stelle di Natale AIL, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. La manifestazione è realizzata grazie all’impegno di migliaia di volontari che offrono una piantina natalizia, contraddistinta dal logo AIL, a chi verserà un contributo minimo di 12 Euro

Anche la Delegazione di Cervia “Stefano Pirini” si mobiliterà per questa iniziativa. Grazie alla collaborazione dei volontari verrà garantita la distribuzione delle Stelle di Natale nelle quattro giornate sopracitate. Di seguito i punti di distribuzione delle Stelle: Occhialeria La Lunetta Viale Roma 3 Cervia - orario 9.00-12.30 e 15.30-19.00; Farmacia Madonna del Mare Via Caduti per la Libertà 132 Cervia: sabato 5 e lunedì 7 dicembre orario: 9.00-12.30 – 15.30 -19.00; Conad Superstore Viale Europa Unita 4 Pinarella Sabato 5 e lunedì 7 dalle 9.00-alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 – Domenica 6 e martedì 8 dalle 9.00 alle 13.00 ; Farmacia Castiglione Via Ragazzena 2 Castiglione di Cervia da Sabato 5/12 fino ad esaurimento. Per prenotazioni e per informazioni si possono contattare Melita Dal Pozzo (tel. 338 3759396) e Cristina Proli (tel 347 7583092)

L'iniziativa viene realizzata in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana di Pisignano. In questo caso le stelle si possono prenotare al numero 339-5770401. Risponderà Licia, una volontaria che prenderà nota della prenotazione e che preparerà la confezione della "sportina dell'AIL con la stella di Natale”, che potrà essere ritirata martedì 8 dicembre, dalle ore 10 alle 12, alla Pieve Santo Stefano di Pisignano (via Crociarone 12).

Con i fondi raccolti l’AIL continuerà a svolgere le attività che da oltre 50 anni la contraddistinguono, vale a dire: sostenere la ricerca; potenziare il servizio di Assistenza domiciliare; supportare i Centri di Ematologia e Trapianto di cellule staminali; promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici. biologi, infermieri e tecnici di laboratorio; sostenere il servizio di supporto psicologico e pratico ai malati e ai loro famigliari da parte dei volontari dell’AIL. Anche in un momento così complesso e difficile, c’è una stella che continua a fiorire per colorare la speranza di chi lotta contro un tumore del sangue: è la Stella di Natale AIL.