L'aiuto di una giovane estetista: "Uno sconto a chi presenta uno scontrino delle attività limitate per il virus"

Una nuova iniziativa di supporto e solidarietà fra le attività dei locali e pubblici esercizi parte da un piccolo e giovane studio di estetica – nato solo a settembre 2020. Cuore dello studio è Jasmine Fresu, 31 anni, estetista da 8, che opera in zona Darsena a Ravenna. "L'idea di questa iniziativa che ho chiamato 'Support Locals' è nata parlando con una mia cara amica, proprietaria di un pub, che negli ultimi tempi è stata naturalmente colpita, come tante altre realtà, dalle chiusure per il Covid-19, e per cui ancora si prospettano tempi duri. Io sono stata più fortunata, e quindi ho pensato: perché non unire le forze?".

Alla base dell'iniziativa è proprio la sinergia e la solidarietà fra le realtà locali: come promuovere l'utilizzo dei servizi di pub, ristoranti e altre realtà che sono costrette a chiudere? "Chi prenota per un trattamento estetico può ottenere uno sconto presentando lo scontrino - spiega Jasmine soddisfatta -. In questo modo le persone sono incentivate ad andare una volta in più al ristorante, o a sfruttare il servizio da asporto, perché poi possono ottenere uno sconto altrove".

Così Jasmine sta condividendo la possibilità di essere ancora aperta con i colleghi imprenditori su cui sono applicate le restrizioni dei Dpcm: "Ma questo può essere fatto da chiunque, estetisti, parrucchieri, tatuatori... macellai, e via dicendo! Se tutti ci mettiamo d'impegno e offriamo un vantaggio, non solo aiuteremo altre realtà del territorio, ma daremo una ragione in più a tutti i cittadini per godersi non solo una cena o una birra, ma anche un trattamento. C'è tanto bisogno di rilassarsi e di dimenticare per un po' le preoccupazioni di questo tempo. Per questo, nonostante le incertezze, ho deciso di aprire un'attività mia nonostante i tempi difficili. Spero che questa mia iniziativa si allarghi sempre di più!"