L'ala di Baracca illuminata di blu per la Giornata della consapevolezza sull'autismo

Il monumento illuminato per manifestare solidarietà, promuovere conoscenza e rendere visibile la testimonianza della condivisione

Nella serata di venerdì il monumento a Francesco Baracca di Lugo si è illuminato di blu in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Il Comune di Lugo ha infatti raccolto l’invito dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) a illuminare di blu un monumento per manifestare solidarietà, promuovere conoscenza e rendere visibile la testimonianza della condivisione su una tematica così delicata che colpisce migliaia di famiglie in Italia. La Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo è stata istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.