L'ala di Baracca s'illumina di rosa per sostenere la lotta contro il cancro

Nella serata di venerdì 1 ottobre l’ala del monumento dedicato a Francesco Baracca sarà illuminata di rosa per sensibilizzare i cittadini alla lotta contro il cancro. Il Comune di Lugo aderisce quindi all’iniziativa “Campagna Nastro Rosa di ottobre 2021”, che prevede di illuminare con una luce color rosa un palazzo o un monumento della propria città. Il tumore al seno colpisce circa 55mila donne ogni anno e l’obiettivo di AIRC è arrivare a curarle tutte. Negli ultimi anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura del tumore al seno, portando fino al 87% la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. In occasione del Nastro Rosa, AIRC invita tutti a non fermarsi e a sostenere insieme il lavoro dei ricercatori per rendere il tumore al seno sempre più curabile.