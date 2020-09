L'ala di Baracca si illumina di rosa per la lotta contro il tumore al seno

Giovedì il monumento di Francesco Baracca a Lugo si illuminerà di rosa per sostenere la campagna Nastro Rosa promossa da Fondazione Airc e Anci. Il Comune di Lugo ha infatti raccolto l’invito di Airc e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani a illuminare di rosa un monumento nel primo giorno di ottobre, mese dedicato in tutto il mondo alla prevenzione del tumore al seno. Il cancro al seno è la neoplasia più diffusa nel genere femminile, riguarda una donna su nove nell’arco della vita, con circa 53mila nuove diagnosi in Italia solo nel 2019. Grazie ai costanti progressi nella prevenzione e nella cura, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’87%.



