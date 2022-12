L'albergatore protesta: "Taxi per la mia cliente mai arrivato". Ma i tassisti si difendono: "Ha annullato la chiamata"

Nella giornata di giovedì sui social ha fatto molto clamore il post di un albergatore di Ravenna, che ha pubblicato un post nella sua pagina Facebook in merito a una vicenda che ha interessato una signora americana che doveva prendere il treno da Ravenna. L'albergatore si è lamentato del fatto che il taxi non si sia presentato e la sua cliente sia dovuta andare in stazione a piedi, perdendo il treno.

"Nel post, senza tanti giri di parole, si evidenzia la presunta responsabilità della cooperativa Radiotaxi Ravenna che non avrebbe assolto al proprio compito, cioè quello di presentarsi all’hotel e accompagnare la signora americana in stazione. La motivazione per la quale il taxi non è mai arrivato all’hotel è molto semplice: la telefonata è stata annullata dall'albergatore - si difendono dalla cooperativa - Dal tabulato delle chiamate a Radiotaxi del 1 dicembre si evidenzia quanto segue: ore 5:41:40 ring su linea; ore 5:43:50 assegnata in appello; ore 5:44:01 accetta la corsa; ore 5:44:10 annullata dall’utente; ore 5.44.10 corsa chiusa".

“Ogni qualvolta riceviamo telefonate, resta una traccia scritta della telefonata stessa e la telefonata è registrata - afferma Giancarlo Balbo, presidente della cooperativa RadioTaxi di Ravenna - Non c’è niente da nascondere. Le cose sono andate così: l'albergatore ha annullato la telefonata, magari inconsapevolmente, ma è stata una sua scelta. Ora non può gettare discredito sul nostro lavoro, sulla nostra categoria per un errore suo. E’ un danno per la nostra categoria. Tra l’altro il 1 dicembre a quell’ora c’era il collega in stazione che era libero e quindi in grado di svolgere subito il servizio. Il collega ha anche contattato l'albergatore dopo la pubblicazione del post su Facebook, ma non è servito a nulla. Noi ci muoviamo nel rispetto delle regole, però è anche ora di finirla di gettare fango sulla nostra categoria, non è la prima volta che accade. Dopo questo fatto, mi sembra giusto difenderci da questi attacchi gratuiti per riportare la questione ad un livello di verità e per il decoro della categoria. All'albergatore consiglio comunque, visti i problemi che riscontra, di utilizzare il sistema Webi, in uso in moltissime strutture alberghiere del territorio che rende più agevole e immediata la richiesta di un servizio taxi, attraverso l’utilizzo del computer e di internet. Le richieste taxi effettuate con il Webi vengono gestite dal sistema operativo automatico della centrale, senza dover attendere l’operatore di centrale, snellendo così i tempi di attesa per le strutture alberghiere che devono provvedere a soddisfare le richieste dei propri ospiti.