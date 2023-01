L'albero si accascia sul tetto di una casa: intervengono i Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco di Ravenna giovedì pomeriggio in un'area privata di via della Prora a Punta Marina. I pompieri, attorno alle 15,20, sono stati chiamati sul posto per la messa in sicurezza di un albero che si era pericolosamente mosso in direzione di un'abitazione. La pianta, alta 15 metri, si era spostata dalla base verso la casa accasciandosi lentamente sul tetto della stessa. I Vigili del fuoco - con partenza, autoscala e gru per un totale di nove unità - stanno operando per la messa in sicurezza e per la rimozione dell'albero, che spinge anche su alcuni cavi telefonici. Sul posto anche una squadra della Polizia Locale di Ravenna.