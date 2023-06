L'alluvione fa crollare il ponte sul Canale Magni: al via i lavori per ricostruirlo

Lunedì 3 luglio partirà il cantiere per la ricostruzione del ponte sullo scolo consorziale Cupa detto “Canale Magni” lungo la SP4 Prada, crollato a seguito dell’alluvione che ha colpito fortemente la frazione di Prada, tra i comuni di Faenza e di Russi. Ne danno annuncio Nicola Pasi, consigliere della Provincia di Ravenna con deleghe a Mobilità, infrastrutture e politiche territoriali, il sindaco di Faenza Massimo Isola e la sindaca di Russi Valentina Palli, che nelle scorse settimane hanno incontrato congiuntamente la comunità di Prada per illustrare i risultati e i progetti, e per impegnarsi sulla celerità degli interventi.

Il lavoro consisterà nella realizzazione un nuovo manufatto di attraversamento dello scolo consorziale a sostituzione del precedente ponte ad arco in muratura risalente al 1945, completamente demolito dall’evento di piena correlato all’eccezionale fenomeno alluvionale dello scorso mese di maggio. Nello specifico, al fine di poter garantire una rapidità di intervento si prevede l’utilizzo di manufatti scatolari prefabbricati in cemento armato, tecnologia che permette di ridurre i tempi di realizzazione e di garantire prestazioni strutturali ed idrauliche insite ad una nuova opera infrastrutturale viaria. L

’obiettivo è quindi quello di una ricostruzione più sicura di prima utilizzando per il momento lo strumento della somma urgenza e anticipando le risorse dal bilancio provinciale Con questo intervento di somma urgenza la Provincia ha inteso non solo ripristinare rapidamente la fruizione di una strada che riveste un ruolo strategico nell’ ambito della mobilità extraurbana di interconnessione tra il territorio della provincia di Ravenna e quella di Forlì ma anche creare una nuova opera con caratteristiche prestazionali idonee al ruolo da essa svolta. Il cantiere presumibilmente si concluderà in agosto.

Il ponte pre-alluvione