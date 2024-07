L’ambulanza ucraina mitragliata simbolo della guerra sarà esposta a Ravenna

Un potente simbolo per comprendere gli orrori della guerra e per schierarsi, ancora una volta, dalla parte della pace e della non violenza. Domenica 14 e lunedì 15 luglio, grazie all'associazione Malva, sarà esposta in piazza Giuseppe Garibaldi a Ravenna un’ambulanza ucraina bersagliata da circa 300 proiettili dal lato guida. Si tratta di uno dei primi mezzi attaccati dalle truppe russe in un villaggio della regione di Kharkiv nel settembre 2022. Domenica l'ambulanza sarà esposta dalle 8, alle 11 sarà presentata alla cittadinanza, mentre alle 17 si terrà un momento di preghiera e di commemorazione dei soldati ucraini e delle vittime civili della guerra. Lunedì l'ambulanza rimarrà visibile fino alle 21, con un momento di preghiera alle 17.

Il veicolo racconta la storia di medici, soccorritori e civili, vittime delle attività belliche russe. A settembre 2022, mentre prestava soccorso a un civile ferito in un bombardamento, l’ambulanza è stata colpita da centinaia di proiettili e schegge di missili russi. Il personale di soccorso non ha avuto neppure il tempo di caricare il ferito sull’ambulanza, poiché appena 30 secondi dopo il loro arrivo, una bomba ha danneggiato pesantemente il veicolo. La sua esposizione a Ravenna vuole essere un monito contro la violenza e un invito alla pace nella giustizia.

Dopo aver attraversato l’Ucraina e numerosi paesi europei, tra cui Lussemburgo, Belgio, Inghilterra, Austria e Slovacchia, e numerose città in Italia l'ambulanza approda quindi a Ravenna. Questo veicolo di soccorso fa parte della campagna “Ukraine is calling", lanciata da un’organizzazione no-profit “Lukraine” con sede in Lussemburgo. L’obiettivo è raccogliere donazioni per l’acquisto di 112 nuove ambulanze per l’Ucraina. Fino ad oggi ne sono state già acquistate e inviate 70, di cui 8 consegnate dal Ministero degli Affari Interni del Lussemburgo e 14 ambulanze blindate finanziate dal Ministero della Difesa del Lussemburgo per i servizi di soccorso nelle prime linee.