L’ambulatorio iniettivo di via Maggiore si trasferisce al Cmp

L’ambulatorio iniettivo di via Maggiore 120 si trasferirà a partire dal 31 agosto e per tre settimane al Cmp di via Fiume Montone Abbandonato 134 a causa di lavori di ristrutturazione che interesseranno l’attuale sede. Il trasferimento è frutto dell’accordo e della collaborazione tra il Comune, le associazioni Auser, Ada e Anteas con l’Azienda sanitaria locale.

Gli orari che l’ambulatorio osserverà sono i seguenti: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 7.15 alle 8.15 nell’ ambulatorio chirurgico 46; martedì dalle 7.15 alle 8.15 nell’ambulatorio chirurgico 44; sabato dalle 8 alle 9.30 nell’ambulatorio chirurgico 46. Per gli utenti che praticano terapia periodica si consiglia di utilizzare il sabato come giornata di accesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per raggiungere gli ambulatori è necessario utilizzare l'accesso B piano terra (no lato prelievi), attraverso il punto prelievi e poi il corridoio giallo a destra fino ai poliambulatori chirurgici. Si raccomanda l'utilizzo della mascherina chirurgica. L’ambulatorio iniettivo si occupa, grazie a personale volontario, di effettuare iniezioni a persone bisognose che non hanno nessuno a cui rivolgersi.