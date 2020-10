L'ambulatorio iniettivo riapre in via Maggiore

Da lunedì 19 ottobre l’ambulatorio iniettivo, che era stato trasferito temporaneamente al Cmp a seguito della ristrutturazione dello stabile, ritorna nei locali della Circoscrizione Prima, in Via Maggiore 120-122 a Ravenna. Sarà possibile accedere all’ambulatorio, in modo totalmente gratuito, per la somministrazione di iniezioni intramuscolari, effettuata da personale infermieristico Auser, Ada e Anteas, presentando la richiesta del medico, i farmaci prescritti e una siringa adeguata alla somministrazione degli stessi.

L’ambulatorio è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 9.30. Per prenotazioni e informazioni si può chiamare il numero 0544482616 attivo dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.00. Ricordiamo che per accedere all’ambulatorio, è necessario essere muniti di mascherina adeguatamente posizionata sul volto a coprire naso e bocca.