L’antica giostra dei cavalli torna in piazza Kennedy

La giostra rimarrà attiva fino alla fine di febbraio 2021 e, per la gioia dei bambini, sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19 mentre sabato, domenica e festivi funzionerà dalle 10 con orario continuato fino alle 19.

L’attività è subordinata al rispetto delle norme di distanziamento sociale, del divieto di assembramento e dell’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nonché di ogni altra prescrizione prevista nel “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di gestione di parchi tematici, acquatici, giardini zoologici, luna park e attrazioni dello spettacolo viaggiante in Emilia-Romagna”.

L’attività della giostra dovrà inoltre adeguarsi nel caso di adozione di misure più restrittive legate all’emergenza sanitaria.