L'anziano padrone di casa ritrovato senza vita nel suo appartamento

Macabro ritrovamento, nella tarda mattinata di sabato, in un appartamento di Ravenna dove l'anziano proprietario di casa è stato trovato senza vita. A dare l'allarme, intorno alle 13, un parente dell'86enne residente in via Antica Zecca che non avendo notizie del congiunto ha provato a bussare più volte alla porta. Non avendo risposta ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato col personale del 115 che, entrato nell'appartamento, ha ritrovato il corpo. Un'ambulanza del 118 è arrivata sul posto ma, il medico, non ha potuto far altro che dichiararne il decesso. Al momento non ci sarebbero segnali che possano far pensare a una morte violenta e sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno portato alla morte dell'anziano.