L'appello dell'associazione di volontariato: "Aiutiamo due ragazze madri e i loro figlioletti a trovare una casa"

Un appello alla solidarietà della società ravennate. Charles Tchameni Tchienga, presidente dell'associazione di volontariato 'Il terzo mondo odv', lancia una chiamata pubblica per cercare di aiutare due famiglie: una costituita da una mamma e un figlio di 10 anni, l’altra con una mamma e due bambini piccoli in cerca di un alloggio.

"Si tratta di due coraggiose ragazze madri ben conosciute dallo ‘Sportello del sorriso’ a cura dell’associazione ed entrambi i nuclei sono attentamente seguiti dai servizi sociali - spiega Tchienga - Sono arrivate in Italia già da qualche anno e sono ben integrate nel tessuto sociale, ma purtroppo non riescono a trovare un alloggio adeguato per le loro famiglie. La prima lavora a Ravenna da anni nella ristorazione e gode della stima e fiducia del suo datore di lavoro il quale, senza esitare, ha accettato di fare da garante per il regolare pagamento del canone di affitto per lei; la seconda, avendo appena concluso un lavoro stagionale al mare, è attualmente in cerca di un impiego. Pertanto, per quest'ultima, come associazione faremo da garante per il regolare pagamento del canone di locazione, oltre a proporci anche come mediatore fra gli affittuari e il datore di casa ogni qualvolta fosse necessario".

Per loro l'associazione chiede aiuto e sostegno nella ricerca di un appartamento con almeno due camere da letto da condividere con un canone di affitto non superiore a 500 euro incluse le spese condominiali, qualora ci fossero. "La nostra associazione, avendo fra i principali obiettivi il sostegno alle famiglie indigenti, si fa carico delle difficoltà di queste due famiglie rivolgendosi come di consueto alla cittadinanza basandosi sui rapporti di fiducia maturati nel tempo fra la onlus, le istituzioni e la società civile ravennate. Aiutando queste due brave donne regaleremo grandi sorrisi ai loro bambini”. Per chi fosse interessato a darci una mano può contattare il numero dell’associazione 3888804173 o scrivere alla mail ilterzomondo@yahoo.it.