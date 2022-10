L'appello dell'associazione: "Qualcuno adotti Tyson, altrimenti finirà nel canile"

"Ultima occasione per Tyson": questo è l'appello dell'associazione Clama di Ravenna che si rivolge a tutti gli amanti dei cani per trovare una casa a questo tenero quattrozampe. "Tyson non rischia la morte in una crudele perrera, né langue affamato in un canile lager; nonostante questo, la sua non è la vita che si possa augurare ad un cane, ed in particolare ad una cane come lui, tanto desideroso di contatto umano", spiega l'associazione animalista.

"Arrivato a ben 13 anni (classe 2009), questo appello è l’ultima occasione per ispirare una persona per bene, una persona che accolga un “nonnino” a 4 zampe per regalargli qualche anno di vita degna di questo nome. Infatti a breve la persona che lo ospita in stallo non potrà più tenerlo con sé, e se non si trova adozione si apriranno per lui le porte del canile - prosegue Clama - Un cane come lui, così desideroso di compagnia umana, abituato in passato ad una vera casa, ad una famiglia tutta per lui, si lascerà morire di certo fra le sbarre di un box. Per questo ci auguriamo che il nostro appello e la vista del suo sguardo ancora fiducioso riesca a convincere un umano speciale a conoscerlo, per regalargli qualche anno di meritata serenità".

Da peloso “diversamente giovane”, Tyson ha qualche acciacco che viene tenuto sotto controllo. Questo bellissimo mix dalmata è davvero molto dolce; ama passeggiare e le coccole, adora dormire accucciato ai piedi del letto, ha bisogno di un posticino sicuro e di una vita tranquilla. Oltre ad assicurarsi il suo amore, chi lo adotterà potrà godere dei benefici previsti nel progetto “Adotta un nonno” dell’Associazione Clama. Per ulteriori informazioni, e soprattutto per conoscerlo, contattare il 349 6123736 (anche via messaggio, sarete ricontattati).