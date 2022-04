L'Arcivescovo benedice le aule del corso di laurea in Medicina per Pasqua

Venerdì mattina l’arcivescovo di Ravenna Monsignor Lorenzo Ghizzoni ha impartito la benedizione pasquale agli spazi e ai laboratori didattici del corso di laurea in Medicina e Chirurgia all’interno dell’ospedale Santa Maria delle Croci. Alla benedizione erano presenti l’assessore comunale all’Università Fabio Sbaraglia, il direttore sanitario Ausl Romagna Mattia Altini, la direttrice del presidio ospedaliero di Ravenna Francesca Bravi, il presidente del Campus di Ravenna Mario Angelo Neve, il presidente onorario di Fondazione Flaminia Lanfranco Gualtieri, il professor Venerino Poletti, docente di Pneumologia, il direttore di Fondazione Flaminia Antonio Penso e la coordinatrice del corso di laurea in Medicina e chirurgia a Ravenna e presidente di Fondazione Flaminia Mirella Falconi Mazzotti. Corale è stata, in questa occasione, la soddisfazione espressa dai convenuti per gli spazi e le attrezzature all’avanguardia in dotazione al corso di laurea e a disposizione degli studenti del primo e secondo anno.