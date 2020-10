L'arcivescovo nomina tre nuovi parroci nei lidi

Nuovi parroci per diverse parrocchie del litorale. L’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni, ha nominato parroco di San Massimiliano Kolbe a Lido Adriano don Silvio Ferrante, classe 1963 (ordinato presbitero nel 1990) che finora ha retto le parrocchie di Savio, Lido di Savio e Lido di Classe. Succede a don Marco Cavalli, primo parroco del Lido che ha retto la parrocchia per più di 40 anni fino all’aggravarsi delle sue condizioni di salute e alla morte, avvenuta sabato scorso all’ospedale di Ravenna.

Nella parrocchia di Savio, a Lido di Savio e a Lido di Classe arriverà don Federico Emaldi (49 anni, ordinato nel 2001), Rettore del Seminario e finora parroco di Pinarella e Tagliata. Novità anche per San Pier Damiano, perché l’attuale parroco don Mario di Massimo (classe 1964, ordinato nel 1990) andrà a sostituire don Emaldi nelle parrocchie di Pinarella e Tagliata. Mentre non è stato designato l’amministratore parrocchiale per la parrocchia della Darsena. L’arcivescovo ha nominato amministratore parrocchiale di San Rocco don Paolo Szczepaniak, fino alla designazione del nuovo parroco

A Cervia arriverà come collaboratore pastorale don Maurizio Venturini (finora in servizio ad Argenta), mentre Milano Marittima entra nell’unità pastorale con Malva e avrà come amministratore parrocchiale padre Virgilio Andrucci. L’arcivescovo ha anche ufficialmente nominato Maicol Lucchi e Francesca Ghetti direttori del Centro Missionario diocesano, Annalisa Marinoni come referente del Servizio diocesano Tutela Minori e Maria Teresa Fabbri come addetta all’ascolto nel medesimo servizio.

Alla Caritas resta direttore don Alain Gonzalez Valdès, vicario parrocchiale a San Biagio, mentre Daniela Biondi è nominata vicedirettore, oltre che coordinatrice del Centro d’ascolto. Don Lorenzo Rossini, parroco di San Giuseppe Operaio, è il nuovo direttore della Biblioteca e dell’Archivio diocesano. Infine don Pietro Parisi, vicario parrocchiale a Ponte Nuovo, è il nuovo assistente spirituale dell’Unitalsi e del Movimento apostolico Ciechi.

Don Silvio Ferrante



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Don Federico Emaldi