L'area verde di via Leopardi "raddoppia" con un percorso pedonale e 82 alberi

L’area verde compresa tra via Leopardi e via Vicoli sarà ampliata grazie a un intervento di riqualificazione che prevede l’aumento della superficie del giardino comunale esistente dagli attuali 19mila metri quadri a 31mila, compresa la realizzazione di un percorso pedonale in calcestruzzo largo due metri e mezzo e illuminato, oltre al completo riallestimento dell'area di sgambamento per i cani. La giunta comunale ha approvato il relativo progetto definitivo – esecutivo nel corso di una delle ultime sedute.

L’intervento muoverà dal raccordo e dall'integrazione con il giardino comunale adiacente; saranno adeguati e completati i collegamenti ciclo-pedonali, rinnovati gli arredi, tombato il fosso stradale lungo via Vicoli, con inserimento di sistema di drenaggio, nonché piantate 82 alberature (parte delle quali anche nell’area sgambamento cani) che saranno irrigate tramite un impianto a goccia che ne garantirà l'attecchimento e la crescita.

"L’intervento - commenta l'assessore al Verde pubblico e riforestazione Igor Gallonetto - si inserisce nell’ambito del completamento della cintura verde del nostro Comune, cui l'Amministrazione comunale tiene in particolar modo. Un ulteriore passaggio, non solo per aumentare il patrimonio di verde pubblico della nostra città, ma per renderlo ancora più fruibile dai cittadini”.