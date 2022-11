L'aria migliora, stop alle misure d'emergenza: tornano a circolare i diesel euro 4

Sulla base dei risultati odierni del bollettino Liberiamolaria, da martedì 15 novembre tornano in vigore le misure ordinarie di limitazione alla circolazione: all’interno del centro abitato di Ravenna (area delimitata da apposita segnaletica) dal lunedì al venerdì (eccetto festività) dalle 8.30 alle 18.30 divieto di transito per i veicoli: a benzina fino all’euro 2 compreso; diesel fino all’euro 3 compreso (dall’1 gennaio 2023 il divieto si estende anche ai diesel euro 4, che però potranno circolare, così come gli altri veicoli non conformi, usufruendo di un bonus di chilometri assegnati su base annuale, aderendo al servizio Move-In, ma non durante le misure emergenziali e le domeniche ecologiche, a partire dalla data della sua attivazione); a metano-benzina e gpl-benzina fino all’euro 1 compreso; ciclomotori e motocicli fino all’euro 1 compreso.

Nelle domeniche ecologiche (le prossime saranno 27 novembre, 8 e 22 gennaio, 12 e 26 febbraio, 12 e 26 marzo, 16 e 23 aprile) a queste misure si aggiunge il divieto di circolazione per i veicoli diesel euro 4 (fino al 31 dicembre) e il divieto di circolazione per i veicoli diesel fino all’euro 5 compreso (dall’1 gennaio).