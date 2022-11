“L’arte dei bambini”: un progetto che riprende gli studi di Corrado Ricci

Martedì alle 17,30 alla Casa Matha in Piazza Andrea Costa a Ravenna, nell’ambito dei Corsi di Istruzione Superiore della Casa Matha coordinati da Marcello Landi, sarà presentato il progetto “ArteInfanzia - L’arte dei bambini da Corrado Ricci ad oggi”. In seguito ai saluti da parte delle autorità comunali, interverranno Mirella Borghi (Presidente Unicef Ravenna), Romano Valentini (Presidente Lions Club Ravenna Host) e i curatori del progetto Cesare Albertano, Massimiliano Casavecchia e Marcello Landi. L’iniziativa, nata da una felice intuizione di Saturno Carnoli, ripropone la stessa ricerca avviata dal grande storico dell’arte Corrado Ricci oltre un secolo fa sul disegno dei bambini, al fine di comparare cambiamenti e permanenze del “gesto” artistico nella realtà dell’infanzia di oggi.

Il progetto intende coinvolgere gli allievi dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia e primi due anni delle scuole primarie, in accordo con i docenti delle classi coinvolte che proporranno ai loro allievi gli stessi temi da trasformare in segno grafico allora proposti dalla ricerca di Ricci: la figura umana, la casa, la barca, il campanile, la bicicletta, i genitori. Particolare attenzione verrà data alla tecnica esecutiva che prevede l’uso di fogli formato 20x30 e l’uso esclusivo di matite o pastelli colorati, rigorosamente impugnati con le tre dita.

Alla fine di questa attività che sarà realizzata nella parte centrale dell’anno scolastico in corso, i disegni verranno analizzati da una commissione di docenti ed esperti in vista di una pubblicazione on line su un sito specifico e di una mostra dei lavori realizzati con catalogo. Una copia del libro “L’arte dei bambini” di Corrado Ricci sarà donata alle classi/sezioni che intendono realizzare il progetto. Agli insegnanti partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione riconosciuto dal Comune di Ravenna.