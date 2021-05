L'arte del riciclo: così l'Accademia di Belle Arti fa 'rinascere' il Paradiso di Dante

Sono partiti i workshop del progetto "Scart" di Hera con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna impegnati nella produzione di un ciclo di tavole sulla Divina Commedia realizzate con materiale di recupero. L'iniziativa fa parte delle celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri.

Una rievocazione della Commedia attraverso l'arte del rifiuto: residui di plastica, accessori moda, bottoni, cerniere e filamenti di pelle sono solo alcuni dei materiali di recupero, provenienti da numerosi cicli di lavorazione industriale, che si trasformeranno in materia prima per la realizzazione di un ciclo dantesco composto da sei tavole alte 2 metri e larghe 1,30 realizzate nel laboratorio dell'officina Scart, allestita presso gli impianti toscani di Herambiente.

Dopo l'Accademia di Belle Arti di Firenze che ha lavorato sull'Inferno, e quella di Carrara che lavorerà sul Purgatorio, in questi giorni alcuni studenti dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna, coordinati dai professori Paola Babini, Leonardo Pivi e Marco Santi, stanno lavorando sulla terza cantica del Paradiso ispirati alle illustrazioni di Gustave Dorè, l'artista ottocentesco che raggiunse la notorietà proprio per le sue tavole della Commedia. Ed è proprio ridando vita a materia esausta, ma capace di rilanciare il grande messaggio dell’economia circolare che Scart ha deciso di misurarsi nell'impresa di dare forma allo straordinario mondo dantesco. A completare il ciclo di tavole anche tre sculture della testa di Dante ispirate alla statua di Enrico Pazzi in piazza Santa Croce a Firenze.

Nel frattempo una troupe di Sky Arte sta visitando i laboratori Scart, offrendo al grande pubblico un documentario sulla ricca collezione di oltre 1000 pezzi realizzati nell'arco di più di vent'anni, tra componenti d’arredo e di design, sculture, quadri, strumenti musicali, costumi di scena e scenografie.