L’assessora Moschini riceve il re del villaggio in Camerun Gaston Guemegni

Venerdì mattina l’assessora del Comune di Ravenna Federica Moschini ha ricevuto Gaston Guemegni, re del villaggio Baleveng in Camerun, a Ravenna in vista della giornata dedicata all'integrazione e alla solidarietà che si terrà allo stadio Benelli il 6 agosto prossimo nell’ambito della V edizione del “Trofeo Josianne Tchameni". L’assessora Moschini ha ringraziato Gaston Guemegni che ha voluto onorare la città con la sua presenza donandogli una formella in mosaico realizzata dall’Accademia di Belle Arti. Gaston Guemegni, accompagnato dal presidente dell’associazione Terzo Mondo Charles Tchameni Tchienga, si è detto felice di visitare Ravenna di cui ha avuto modo di apprezzare le bellezze artistiche e architettoniche.

I rapporti tra la onlus Il Terzo Mondo, il Comune, le istituzioni e le associazioni di volontariato e il villaggio Baleveng nascono nel 2011 attraverso la costruzione della scuola primaria bilingue Marie Curie di quella località grazie al contributo del mondo dell'imprenditoria e della società civile ravennate. Per questo motivo una parte del ricavato della giornata del Trofeo Josianne Tchameni verrà devoluto ai progetti dedicati alle popolazioni del villaggio Baleveng e ai bambini della scuola. La manifestazione prevista per il 6 agosto è promossa dall'associazione di volontariato Il Terzo Mondo odv, Cuore e Territorio, Ravenna Calcio "RFC", Ravenna 24ore, il Gruppo Consar e altre realtà della società civile ravennate, col patrocinio dell’assessorato all’Immigrazione del Comune.