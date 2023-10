L'associazione di volontariato dona deumidificatori per asciugare le case alluvionate

Nel giro di pochissimi giorni dall'inizio della emergenza alluvione 'Anime Senza Voce', associazione internazionale artistica di volontariato che si batte contro l'abusivismo minorile, presente con il suo direttivo e i membri del suo staff in Romagna, si è attivata per una iniziativa di aiuto concreto a sostegno delle famiglie colpite dal disastro. Ha organizzato e attivato una raccolta fondi e, ancor prima di ricevere la somma necessaria, ha acquistato due deumidificatori industriali che, appena arrivati, sono stati consegnati e resi immediatamente operativi presso le abitazioni che ne hanno fatto richiesta, dando la precedenza alle famiglie dove vi erano bambini e/o disabili.

Così, da allora e ancora in questi giorni (a cinque mesi dal disastro) con frequenza settimanale o, in alcuni casi, bisettimanale, le macchine vengono trasferite da una abitazione all'altra, con sopralluoghi e contatti preventivi, obiettivo: asciugare i muri, sanificare gli ambienti, rendere il più velocemente possibile l'agibilità delle strutture. Ventotto, al momento, le abitazioni trattate, con una altissima percentuale di successo e gratitudine da parte di chi è stato aiutato in questo scopo.

"Numeri importanti, considerando, purtroppo, la piccola entità di questa associazione che non trova spazi e riconoscimenti in un territorio dove la sensibilità sulle tematiche di cui si occupa è ancora troppo, troppo esigua - commenta la presidente fondatrice Brigitte Ostwald, artista e architetto - In molti hanno partecipato col proprio sostegno e, visto che le donazioni continuavano a giungere, l'associazione ha organizzato ad agosto una gita in un parco tematico della regione, mettendo a disposizione un pullman e i biglietti di ingresso ai bambini, vittime della alluvione e ai loro tutori, con lo scopo, perfettamente riuscito, di regalare loro una giornata di svago e di serenità. Ancora, affinché sia speso ogni centesimo delle donazioni ricevute, Anime Senza Voce si sta adoperando per acquistare e fornire materiali ad una scuola di una località nel nostro territorio fortemente colpita dalla catastrofe e ancora in difficoltà. Tutto ovviamente documentabile al fine di dimostrare la massima serietà e trasparenza".

La presidente Ostwald inoltre ha fatto da tramite tra i vertici della Colonna Adige (protezione civile di Bolzano intervenuta in Romagna) e il comune di Ravenna, affinché giungessero in città circa 450 deumidificatori, di cui, poi, della gestione, se ne è occupato il comune stesso. Un impegno costante che dal 2015 unisce, attraverso la comunicazione artistica, tante voci e solidarietà. Per richiedere l'uso dei deumidificatori o per contatti: info@animesenzavoce.com.