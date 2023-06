L'associazione dona 18mila bottiglie d’acqua: il gesto di solidarietà per la città di Faenza

L’associazione Amici di Como, che annovera 154 imprenditori, ha accolto l’appello lanciato dai distretti 108 Ib1 e 108A del Lions Clubs International per aiutare le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Martedì gli Amici di Como in collaborazione con l’associato Acqua San Bernardo e i volontari dei Lions Club ha consegnato all’hub della fiera di Faenza 31 bancali d’acqua per un totale di 18.600 bottiglie da 1,5 litri.

I volontari Lions dei Distretti 108 Ib 1 e 108A, garanti di questa operazione di solidarietà, ringraziano l’associazione "per avere prontamente e concretamente risposto all’appello attraverso questo importante gesto di generosità". Questa significativa donazione si aggiunge ad altre già pervenute all’hub faentino grazie all’apporto dei due Club Lions locali - Faenza Host e Faenza Lioness - e a quanto operato dalla Fondazione Internazionale e Distrettuale dei Lions Club, che raccolgono contributi pervenuti da tutta Italia e dal mondo; un’ulteriore donazione di idropulitrici professionali è stata fatta alla protezione civile manfreda. Analoghe donazioni sono state fatte in altri territori alluvionati della regione.