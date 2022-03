L'associazione Francesca Fontana approva il bilancio e dona sedie a rotelle alle case di riposo

Si è svolta lunedì l’assemblea annuale dell’associazioni Aps Francesca Fontana nei locali del centro sociale di Pisignano Cannuzzo, per approvare il bilancio consuntivo dello scorso 2021 e quello preventivo per il 2022. All’assemblea hanno partecipato nostri associati e rappresentanti di alcune associazioni con le quali l'associazione collabora: Asd Grama, Consiglio di zona nr.5, Libera università degli adulti, Lyons club Cervia ad Novas, Avsi di Cervia, Ail, Casa di riposo Villaverde Milano Marittima e la presidente di Asp Ravenna Cervia, per conoscere più da vicino le finalità i valori e la trasparenza della nostra associazione.

La serata si è aperta con una visione del filmato su maxi schermo che in 10 muniti ha raccontato i primi 10 anni di vita associativa; ed è continuata con la relazione sociale e quella consuntiva che ha messo in evidenza con numeri e schemi l’attività e le novità del 2021. Durante il dibattito, è scaturita l’occasione per presentare i nuovi progetti appena partiti che riguardano: “Airone in musica” che si svolgerà presso la sede del Co.mo.vi di Villa Inferno nato per aumentare la coesione sociale e l’aggregazione attraverso la musica. Il progetto è stato reso possibile grazie alla disponibilità di professionisti insegnanti di questa variegata disciplina; il progetto “Porte di comunità” anch’esso inaugurato ai primi di quest’anno che cerca, attraverso i volontari che si sono resi disponibili, di tenere aperta la “Porta” due volte la settimana per ascoltare e dare risposte ai bisogni delle fragilità della nostra comunità.

Alcuni dati per dare anche l’idea di ciò che si è fatto in questo anno difficile ancora alle prese con la pandemia: si è avuto un totale di entrate di euro 16.507,04, mentre le uscite sono state 14.504,00 pari ad un avanzo di euro 1.992,97 (dunque in positivo) – per una situazione patrimoniale al 31-12 di euro 10.824,74. Aggregazione: nonostante la pandemia, in sicurezza con le norme Covid, sono stati realizzati 27 eventi in presenza, tra cui anche la Festa di Fine Estate durata complessivamente 3 giorni. Cultura: concorso Scrivile con oltre 200 adesioni, 9 serate con l'Autore con la presentazione di 18 libri, 5 concerti, 1 commedia. Promozione della lingua italiana e del dialetto romagnolo. Autori locali e nazionali. Tutti eventi gratuiti. Beneficienza: euro 6.259,00 su base annua 2021, euro 53.136,55 dalla nascita dell'Associazione nel 2011. Trasparenza nella solidarietà. Salute e Sociale: progetto "porta di comunità" in collaborazione con il Consiglio di Zona nr.5 e Asd Grama – consiste nell’apertura bisettimanale dell'ambulatorio medico e degli spazi di ascolto, in supporto e accompagnamento per tutti i cittadini.

Dopo l’approvazione all’unanimità del bilancio, si è passati a ringraziare con un attestato di riconoscenza i presenti che hanno contribuito all’acquisto di una sedia elettrica per "Angelo" ed a quattro sedie a rotelle per le case di riposo di Cervia (Busignani) e Milano Marittima (Villaverde). Molto sentito il ringraziamento di Angelo per questo gesto, un ragazzo di 22 anni costretto da una particolare disabilità a spostarsi con la sedia, che però non solo non si è commosso ma ha ravvivato il momento cantando Romagna mia e raccontando la sua barzelletta preferita. La serata si è conclusa con la vendita di alcune uova di Pasqua per Ail sezione di Ravenna, che continuerà nelle giornate del 9 e 10 aprile.