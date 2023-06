L’associazione 'green' ha tenuto a Cervia il proprio direttivo in segno di solidarietà per l’alluvione

Anche quest’anno l’Associazione Pubblici Giardini, che riunisce circa 300 soci tra i dipendenti pubblici un po’ di tutta Italia, che si occupano di verde e di tematiche annesse, ha deciso di svolgere il proprio direttivo primaverile a Cervia.

Di solito, l’incontro nazionale che riunisce i delegati regionali provenienti da tutto il paese dal Piemonte alla Sicilia, avveniva in concomitanza con l’inaugurazione della manifestazione Cervia Città Giardino, che caratterizza Cervia nel mondo.

Quest’anno però, seppure a fronte del posticipo dell’inaugurazione a causa dei tragici eventi alluvionali che hanno interessato gran parte del territorio romagnolo, i delegati di Pubblici Giardini, dopo avere valutato la possibilità di trasferire il proprio direttivo altrove, hanno deciso all’unanimità di confermare la propria presenza a Cervia, nelle giornate del 30 e 31 maggio, per dare un segnale di amicizia al Comune di Cervia e, più in generale, di vicinanza ad una terra martoriata dall’alluvione.

“E’ un modo per attestare un ritorno alla normalità non solo di Cervia ma di tutta la Riviera Romagnola in generale” - ha dichiarato il presidente di Pubblici Giardini, Roberto Diolaiti – “nonché per promuovere, anche attraverso l’Associazione, la stagione turistica appena iniziata”.

Il Sindaco Massimo Medri: “Ringrazio l’associazione e il presidente Diolaiti che hanno confermato la loro presenza a Cervia in segno di solidarietà e amicizia nei confronti della nostra città. Il legame che ci lega da anni anche in questo caso si è manifestato in modo profondo con un’azione di grande sensibilità in questa situazione difficile”.

I partecipanti al direttivo hanno colto l’occasione anche per ammirare le realizzazioni floreali che molte delle città, di cui fanno parte anche i soci di Pubblici Giardini, hanno realizzato nell’ambito della manifestazione Cervia Città Giardino. Inoltre hanno visitato l’aiuola curata dall’Associazione che, come di consueto, è stata allestita alla Rotonda della Pace, sul Lungomare G. D’Annunzio a Cervia.