"L'Associazione nazionale carabinieri è una delle realtà più virtuose del territorio"

"Da quando appena insediati nel luglio 2016 abbiamo sottoscritto la convenzione con l'Associazione nazionale carabinieri, il contributo dei volontari e volontarie dell’associazione che si richiama alle insegne gloriose dell'Arma dei Carabinieri è sempre andato in crescendo". Così il vice sindaco Eugenio Fusignani interviene all'assemblea annuale dell'Associazione nazionale carabinieri.

"Il numero dei servizi svolti, come testimonia la relazione del presidente Mimmi, è molto alto - prosegue -. Ma al di là dei numeri è la qualità dei servizi di pattugliamento del centro e dei Lidi che rende insostituibile il ruolo dell'associazione nelle azioni di supporto all'attività d'istituto della nostra Polizia Locale. Una qualità emersa anche in questo lungo periodo di emergenza Covid-19 con servizi mirati al fine di far rispettare le norme, contribuendo ad aumentare i livelli di tutela della salute dei cittadini. Il nostro corpo di Polizia Locale sa di poter contare su un'opera importante che, insieme alle opportunità fornite dal nuovo Regolamento di Polizia Urbana, vero vanto per una moderna amministrazione, fanno di Ravenna una delle realtà più virtuose nelle politiche dii sicurezza ed esemplari nel garantire al massimo la convivenza civile attraverso una perfetta integrazione tra la necessità di controllare il territorio e il dovere civile di garantire adeguata assistenza al bisogno dei meno fortunati".

"Il rispetto del decoro, le azioni contro il degrado non escludono mai il rispetto per le persone e nessuno nella nostra città viene abbandonato a sé stesso - conclude -. Vogliamo continuare ad essere una città inclusiva ed accogliente ma ferma nella lotta al degrado e nella difesa della legalità. E in questo sappiamo di poter contare anche sulla qualità di associazioni come l'Associazione nazionale carabinieri che ringrazio, come ha fatto il sindaco, anche a nome dei cittadini di Ravenna che hanno nei volontari e volontarie dell'associazione un prezioso ed apprezzato riferimento. Dal Presidente Mimmi all'ultimo entrato tra i volontari, il più vivo e sentito grazie."