L'associazione ravennate apre un centro di raccolta per sostenere le vittime dell'alluvione

L'associazione di Ravenna "Realizzo il tuo sogno" si muove per dare aiuto a tutte le persone colpite dall'alluvione e integrare il servizio che il Comune di Ravenna e la Protezione Civile hanno già attivato. L'associazione apre temporaneamente un centro di raccolta dove portare beni di prima necessità, abbigliamento, cibo per animali a Ravenna in via Montelungo 8. A partire da lunedì chiunque voglia donare o segnalare i suoi bisogni, può contattare l'associazione al 366 9712822.