L'associazione ravennate dona libri di storia al Museo del Risorgimento di Faenza

Il progetto “un mondo letterario”, dell’associazione Cuore e Territorio prosegue il suo viaggio letterario e fa tappa a Palazzo Laderchi, importante edificio legato alle molteplici vicende di uno dei più antichi casati faentini. Al Museo del Risorgimento e dell’età contemporanea di Faenza si sono incontrati i delegati Massimiliano Rizzardi, Marcello Iervolino e Anna Redavid, e il Direttore del Museo Aldo Ghetti. Dopo un “tuffo” nelle pregiate collezioni dall’età napoleonica all’Unità d’Italia: stampe, fotografie, dipinti, proclami, locandine, armi, bandiere, uniformi e cimeli vari si è passati nel salone delle feste o “Galleria di Psiche” dove vi sono esposti bandi, editti, documenti e ritratti a partire dal 1794 fino a Papa Pio VII.

"In questa meravigliosa cornice di storia e cultura - riferisce il Presidente Giovanni Morgese – sono stati donati al Museo, un consistente numero di libri storici messi a disposizione da una moltitudine di cittadini ravennati che da sempre dimostra di aderire con passione alle iniziative di Cuore e Territorio. Invitiamo tutti a ritornare presso il Museo, noi di Cuore lo faremo presto in una visita guidata, perché la cultura è nutrimento per il Cuore e medicina per l’anima".