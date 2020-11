L'Auser accompagna gli studenti a fare il tampone al drive through

Ancora una volta la collaborazione tra amministrazione comunale, scuola e associazionismo si è rivelata utile ed efficace per la comunità. La nuova dimostrazione è arrivata nella giornata di martedì, quando alcuni studenti e insegnanti della scuola media “Salvo D’Acquisto” di Massa Lombarda sono stati convocati dall’Ausl per effettuare in giornata un tampone presso la postazione drive through di Ravenna al Pala De Andrè. Alcuni ragazzi non avevano la possibilità di recarsi a Ravenna e la collaborazione tra Comune, scuola e Auser Massa Lombarda ha permesso di organizzare in tempi record il trasporto di ragazzi e accompagnatori grazie ai mezzi di Auser e dell’Amministrazione comunale.

Dopo questa testimonianza di altruismo e generosità dimostrata dal presidente di Auser Massa Lombarda Angelo Guardigli e dai volontari, il sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi e la dirigente scolastica Giovanna Castaldi vogliono esprimere all’associazione la loro gratitudine per quanto fatto. “L’amministrazione comunale è sempre al servizio della comunità – spiega Bassi - e il rapporto di collaborazione così intenso tra le istituzioni che operano sul territorio permette di affrontare in modo adeguato e tempestivo le problematiche che possono presentarsi, a maggior ragione in questa situazione di emergenza. Mai come ora è utile che questi esempi si intensifichino per non lasciare indietro nessuno e dare a tutti le stesse opportunità”.